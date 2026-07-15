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Армия

В США раскрыли возможные траты на операцию в Иране

NBC: операция в Иране может обойтись США в $100 млрд
DVIDS

США могут потратить от $80 млрд до $100 млрд на проведение операции в Иране. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники, знакомые с внутренними оценками Пентагона.

По данным журналистов, и.о. заместителя американского военного министра по финансам Джулс Херст в ходе слушаний в сенате 14 июля заявил, что США может потратить на боевые действия $30 млрд без учета ремонтных работ. При этом чиновник отметил, что такая оценка прозвучала несколько месяцев назад. Более свежими данными он не располагал, следует из материала.

Согласно внутренним оценкам Пентагона, при включении стоимости ремонта пострадавших баз, восстановления запасов боеприпасов и замены уничтоженных самолетов затраты на операцию могут вырасти до $100 млрд.

14 июля американские войска возобновили удары по Ирану. В ответ на это силы Корпуса стражей исламской революции нанесли удары по объектам США в Бахрейне и Кувейте. По данным КСИР, поражены ангары на базе Шейх Иса в Бахрейне, а также площадка развертывания беспилотников на базе Али аль-Салем в Кувейте.

Ранее в Минобороны Кувейта рассказали о последствиях удара БПЛА по буровой платформе.

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