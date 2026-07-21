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Армия

В силовых структурах рассказали о срыве атаки наемников ВСУ

РИА Новости: ВС России сорвали контратаку наемников ВСУ в Харьковской области
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие сорвали попытку контратаки штурмовой группы колумбийских наемников на Харьковском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

По словам собеседника агентства, попытка украинских войск контратаковать была произведена между селами Бакшеевка и Захаровка. Вооруженные силы Украины задействовали штурмовую группу иностранных наемников из состава 214-го отдельного штурмового батальона (ОШБ) «Опфор».

В силовых структурах рассказали, что в результате комплексного огневого воздействия большая часть живой силы противника была ликвилирована, а другая часть бежала в обратном направлении.

6 июля сообщалось, что российские войска за сутки нанесли удары по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах. По данным Минобороны РФ, удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России.

10 июля Минообороны РФ сообщило, что российские военнослужащие предотвратили попытку ВСУ контратаковать с помощью робототехнических комплексов в Запорожской области.

Ранее стало известно о новых атаках ВС РФ на украинские порты и суда.

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