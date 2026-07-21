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Армия

Стало известно о новых атаках ВС РФ на украинские порты и суда

Минобороны: ВС РФ днем 21 июля продолжили бить по украинским портам и судам
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военнослужащие в течение дня 21 июля продолжали наносить удары по судам и портам Украины, использующимся в интересах армии страны. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

«Продолжено нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ (Вооруженных сил Украины. — «Газета.Ru»)», — рассказали в ведомстве.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что военнослужащие страны продолжают бить по кораблям, которые используются в транспортировке вооружений для ВСУ. По словам представителя Кремля, Вооруженные силы РФ будут проводить аналогичные операции и дальше.

Утром 21 июля российское министерство обороны опубликовало видео, на котором запечатлены удары по двум морским судам типа балкер и сухогрузу, осуществлявшим доставку груза для украинских войск. Корабли направлялись в порт Черноморск. Как сообщили в ведомстве, военные ВС РФ при выполнении боевой задачи применили беспилотные летательные аппараты типов «Герань» и «Гербера».

Ранее три судна, с которых ВСУ запускали беспилотники, подверглись ударам.

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