ВС России нанесли удары по пунктам дислокации иностранных наемников ВСУ

Российские войска за сутки нанесли удары по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил (ВС) России.

До этого в Минобороны заявили, что российские военные ответят ударами на увеличение Европой поставок беспилотников Вооруженным силам Украины (ВСУ). В ведомстве подчеркнули, что стремление западных спонсоров Киева наращивать поставки производимых в Европе и Великобритании беспилотников, ракет и боеприпасов, а также использовать их против гражданских объектов в России, не останется без внимания и будет парировано адекватными ответными ударами по территории Украины.

6 июля Минобороны сообщило, что российские военные ночью поразили объекты военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины в Киеве и области. Удары наносились беспилотниками и высокоточным оружием большой дальности наземного, морского и воздушного базирования. Операция была проведена в ответ на удары ВСУ по российской гражданской инфраструктуре.

Ранее в России заявили об изменении тактики нанесения ударов по Украине.