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Армия

Российские военные не дали ВСУ провести контратаку с использованием роботов

Минобороны: ВС РФ предотвратили контратаку роботов ВСУ в Запорожской области
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие предотвратили попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) контратаковать с помощью робототехнических комплексов в Запорожской области. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ, передает РИА Новости.

В заявлении уточняется, что украинские бойцы использовали наземные робототехнические комплексы (НРТК), оснащенные пулеметными установками, на Ореховском направлении. Продвижение техники ВСУ было остановлено расчетами дронов 229-го гвардейского парашютно-десантного полка Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск РФ, выполняющими задачи в составе группировки российских войск «Днепр».

По информации ведомства, ВСУ направили в сторону позиций российских подразделений два робототехнических комплекса. Первыми их заметили члены подразделения войск беспилотных систем Ярославского гвардейского парашютно-десантного полка, которые передали координаты командованию. В тот момент украинские роботы двигались вдоль одной из лесопосадок и обстреливали из пулеметов позиции Вооруженных сил РФ.

«Российские ударные БПЛА (беспилотные летательные аппараты. — «Газета.Ru») под управлением опытных операторов молниеносно нашли цель и точными попаданиями уничтожили вражеские НРТК, не позволив им приблизиться к нашим позициям», — говорится в сообщении.

В нем подчеркивается, что кадры объективного контроля свидетельствуют об успешном уничтожении техники ВСУ.

Ранее ВС РФ ударили по локомотивам ВСУ в Запорожской области.

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