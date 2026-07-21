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Армия

Украинский военный вернул Зеленскому единственную госнаграду из-за Сырского

Военный ВСУ Шибалов вернул Зеленскому награду из-за притеснений солдат Сырским
Teresa Suarez/Pool via Reuters

Украинский военный Евгений Шибалов в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил, что вернул президенту Владимиру Зеленскому свою государственную награду.

«Вернул Владимиру Зеленскому свою единственную награду, полученную в армии — знак отличия «За несокрушимость», — заявил Шибалов.

Он объяснил, что сделал это из-за плохого отношения главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского к военнослужащим. По его словам, Сырский виновен в запугивании бойцов украинской армии, а также в их избиениях, пытках и психологическом насилии. Кроме того, генерал принуждает подчиненных к записи пропагандистских видео в свою поддержку, утверждает Шибалов.

Военнослужащий отметил, что по морально-этическим соображениям не считает возможным иметь награду «За несокрушимость» и отказывается от этого знака отличия из солидарности к своим сослуживцам.

До этого в российских силовых структурах рассказали, что украинские военные начали отказываться получать награды, которые были вручены за подписью Сырского. Кроме того, на Украине проходят митинги против главкома ВСУ, сообщил источник.

20 июля украинское издание «Страна.ua» сообщило, что Зеленский «сегодня-завтра» уволит Александра Сырского с должности главкома ВСУ. Однако в Генштабе Украины опровергли эту информацию, отметив, что Сырский продолжает выполнять свои обязанности на прежнем посту.

Ранее военный эксперт объяснил, как смена главкома ВСУ отразится на боевых действиях.

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