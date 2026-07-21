Военный эксперт объяснил, как смена главкома ВСУ отразится на боевых действиях

Военный обозреватель Влад Шлепченко в своем материале для Tsargrad.tv прокомментировал возможную отставку главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского, а также порассуждал о кандидатурах на его замену.

Аналитик отметил, что любой человек на таких должностях — это ставка на определенные процессы.

[Командующий Объединенными силами ВСУ Михаил] Драпатый — это ставка на, скажем, усиление сухопутных сил, продолжение каких-то действий в полях. То есть это опора на действующий командирский корпус ВСУ. Вот. Его как бы альтернатива — это командир третьего армейского, штурмового корпуса, это Андрей Билецкий (внесен в перечень террористов и экстремистов), это ставка на нацистов. Увеличение веса этих нацистов в украинском руководстве», — объяснил Шлепченко.

20 июля украинское издание «Страна.ua» сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский уволит Александра Сырского с должности главкома ВСУ. Журналист телеканала «Эспрессо» Андрей Смолий также написал, что в тот же день ожидается официальное объявление об увольнении Сырского.

Bloomberg позднее сообщил, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией, что Драпатый — самый вероятный кандидат на должность главкома ВСУ.

Ранее Сырский признал значительное превосходство российской армии над ВСУ.