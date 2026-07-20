Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Армия

Генштаб ВСУ опроверг информацию об отставке Сырского

Генштаб Украины: Сырский продолжает выполнять обязанности на посту главкома ВСУ
Valentyn Ogirenko/Reuters

Генерал Александр Сырский продолжает выполнять свои обязанности на посту главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Генштаб украинской армии в Telegram-канале.

В Генштабе подчеркнули, что информация об отставке Сырского, появившаяся в СМИ и социальных сетях, не соответствует действительности.

«Генерал Александр Сырский продолжает исполнять свои обязанности на посту главнокомандующего ВС Украины», — сообщили в Генштабе.

Там добавили, что генерал-лейтенант Андрей Гната также продолжает исполнять свои обязанности на посту начальника Генштаба ВСУ. В публикации напомнили, что отставка с этих должностей происходит на основании указа президента Украины.

20 июля украинское издание «Страна.ua» сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить Сырского с поста главкома ВСУ. По информации издания, Зеленский может принять «одно из самых важных решений в сфере обороны» уже сегодня или завтра.

В свою очередь журналист телеканала «Эспрессо» Андрей Смолий 20 июля сообщил, что Сырского уже отправили в отставку. Информацию подтвердила журналистка Юлия Кириенко, которая заявила, что 20 июля в Киеве должно пройти заседание ставки, на котором и будет принято решение о дальнейшей судьбе Сырского.

Ранее СМИ сообщили о конфликте Федорова с Сырским.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Тестостерон — новый кофе? Зачем полмира колет гормон и чем это кончится для мужчин
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!