Генштаб ВСУ опроверг информацию об отставке Сырского

Генерал Александр Сырский продолжает выполнять свои обязанности на посту главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Генштаб украинской армии в Telegram-канале.

В Генштабе подчеркнули, что информация об отставке Сырского, появившаяся в СМИ и социальных сетях, не соответствует действительности.

«Генерал Александр Сырский продолжает исполнять свои обязанности на посту главнокомандующего ВС Украины», — сообщили в Генштабе.

Там добавили, что генерал-лейтенант Андрей Гната также продолжает исполнять свои обязанности на посту начальника Генштаба ВСУ. В публикации напомнили, что отставка с этих должностей происходит на основании указа президента Украины.

20 июля украинское издание «Страна.ua» сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить Сырского с поста главкома ВСУ. По информации издания, Зеленский может принять «одно из самых важных решений в сфере обороны» уже сегодня или завтра.

В свою очередь журналист телеканала «Эспрессо» Андрей Смолий 20 июля сообщил, что Сырского уже отправили в отставку. Информацию подтвердила журналистка Юлия Кириенко, которая заявила, что 20 июля в Киеве должно пройти заседание ставки, на котором и будет принято решение о дальнейшей судьбе Сырского.

Ранее СМИ сообщили о конфликте Федорова с Сырским.