Украинские военные начали отказываться получать награды, которые были вручены за подписью главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского. Об этом ТАСС рассказали в силовых структурах Российской Федерации.

По словам собеседника агентства, военные присоединились к «международной акции» по возвращению наград и отказываются от знаков отличия, врученных за подписью главкома ВСУ. Сотрудник силовых структур РФ подчеркнул, что на Украине продолжаются митинги против Сырского. Он отметил, что организованная бывшим главой офиса украинского президента Андреем Ермаком информационная кампания в поддержку Сырского полностью провалилась. Не имея одобрения западных кураторов, украинская военная пропаганда и ресурсы экс-«серого кардинала» Ермака ничего не могут противопоставить проводимым «грантоедами» акциям против главкома ВСУ.

19 июля сообщалось, что протесты в поддержку отправленного в отставку министра обороны Украины Михаила Федорова превратились в акции с критикой украинского лидера Владимира Зеленского.

Об отставке Федорова стало известно 15 июля. Как сообщил источник издания «Украинская правда», причиной отставки министра обороны стал конфликт с Сырским.

Ранее Зеленский анонсировал кадровые перестановки в руководстве ВСУ на фоне массовых протестов.