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Армия

В ВСУ раскритиковали Федорова за ухудшение снабжения

Командование сил логистики ВСУ раскритиковало Федорова и похвалило Сырского
Reuters/Global Look Press

Снабжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) ухудшилось в период работы Михаила Федорова на посту министра обороны. С такой критикой в адрес бывшего главы оборонного ведомства выступило командование сил логистики ВСУ на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В посте, опубликованном 21 июля в первой половине дня, пресс-секретарь командования Валерий Шершень активно критиковал уволенного министра и хвалил главкома ВСУ Александра Сырского. В сообщении говорилось, что за первые полгода работы Федорова ситуация с обеспечением армии ухудшилась, а логистика оказалась «на грани запаса прочности», несмотря на цифровизацию и громкие анонсы закупок. Ситуацию «спасло» своевременное вмешательство Сырского, который пытался нейтрализовать бюрократическую волокиту и способствовал отставке Федорова, говорилось в публикации.

После выхода поста командование ограничило возможность комментирования, затем убрало упоминание Федорова, а позднее удалило публикацию.

Федоров занял пост министра обороны в январе 2026 года. 15 июля его отправили в отставку. По данным «Украинской правды», причиной стал конфликт с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

В ряде городов Украины прошли митинги в поддержку экс-министра. Постепенно протестующие начали выказывать недовольство самим украинским президентом Владимиром Зеленским и требовать отставки Сырского. Насколько опасны эти протесты для Зеленского и кто за ними стоит — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский предложил Федорову новый пост.

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