Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Армия

В Кувейте сообщили об атаке Ирана

В Кувейте сообщили о повреждениях инфраструктуры из-за атак Ирана
Senior Airman Nicholas Larsen/Global Look Press

Несколько объектов энергетической и водной инфраструктуры в Кувейте получили повреждения из-за иранских ударов. Об этом сообщает портал The Times Kuwait со ссылкой на министерство электроэнергетики, водных ресурсов и возобновляемых источников энергии страны.

Отмечается, что на нескольких объектах произошел пожар. Возгорания удалось ликвидировать. О пострадавших в результате иранских ударов не сообщается.

21 июля информационное агентство IRNA со ссылкой на пресс-службу Ирана сообщило, что во время ударов по американской авиабазе Ахмад аль-Джабер в Кувейте уничтожены радиолокационный объект большой дальности, центр спутниковой связи и приема, радар противоракетной обороны и ангар дронов MQ9.

До этого Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил о нанесении серии ударов по военным объектам Соединеных Штатов в Кувейте и Бахрейне. Атака была осуществлена с помощью беспилотников и ракет в несколько этапов.

Ранее над Ираном сбили беспилотник США.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему страны застревают на полпути к богатству? Кого погубила ловушка среднего дохода
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!