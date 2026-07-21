В Кувейте сообщили об атаке Ирана

Несколько объектов энергетической и водной инфраструктуры в Кувейте получили повреждения из-за иранских ударов. Об этом сообщает портал The Times Kuwait со ссылкой на министерство электроэнергетики, водных ресурсов и возобновляемых источников энергии страны.

Отмечается, что на нескольких объектах произошел пожар. Возгорания удалось ликвидировать. О пострадавших в результате иранских ударов не сообщается.

21 июля информационное агентство IRNA со ссылкой на пресс-службу Ирана сообщило, что во время ударов по американской авиабазе Ахмад аль-Джабер в Кувейте уничтожены радиолокационный объект большой дальности, центр спутниковой связи и приема, радар противоракетной обороны и ангар дронов MQ9.

До этого Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил о нанесении серии ударов по военным объектам Соединеных Штатов в Кувейте и Бахрейне. Атака была осуществлена с помощью беспилотников и ракет в несколько этапов.

Ранее над Ираном сбили беспилотник США.