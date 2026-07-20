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Армия

Над Ираном сбили беспилотник США

КСИР: американский дрон MQ9 уничтожен над Ираном
Nathan Howard/Reuters

Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об уничтожении американского беспилотника MQ9 в небе над Ираном. Об этом сообщает агентство Tasnim в своем Telegram-канале.

По данным КСИР, беспилотник перехватила и сбила система передовой противовоздушной обороны (ПВО) Корпуса.

Кроме того Корпус стражей исламской революции заявил, что в Ормузском проливе взорвались два танкера, нарушивших правила судоходства. По данным Корпуса, суда намеревались пройти по небезопасному маршруту, на что их спровоцировали американские военные. В результате взрыва танкеры не смогли продолжить движение. Иран пообещал дать ответ на действия США.

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что американские военные 20 июля завершили девятую серию ударов по Ирану. Атакам подверглись командные центры, объекты ПВО, морские объекты, пусковые площадки ракет и беспилотников, а также сети связи.

Ранее Иран снял с себя обязательства по меморандуму с США.

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