Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Армия

В Чернигове беспилотник упал на административное здание

Брижинский: в Чернигове российский беспилотник упал на административное здание
Inna Varenytsia/Reuters

В Чернигове на севере Украины российский беспилотник упал на административное здание. Об этом сообщил начальник городской военной администрации Дмитрий Брижинский в Telegram-канале.

По его словам, в здании возник пожар. Все обстоятельства и последствия происшествия уточняются, отметил чиновник.

Брижинский призвал граждан оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

До этого в министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что российские войска с помощью «Гераней-4» уничтожили резервуары с нефтепродуктами в районе Бахмача в Черниговской области.

19 июля Вооруженные силы России поразили логистический центр в Черниговской области, на который доставляли военные грузы для подразделений украинской армии.

11 июля сообщалось, что между Черниговом и Киевом началось планомерное уничтожение автозаправочных станций.

Ранее сообщалось, что украинские военные начали прятать бензовозы на территории школ.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему страны застревают на полпути к богатству? Кого погубила ловушка среднего дохода
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!