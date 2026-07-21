В Чернигове беспилотник упал на административное здание

Брижинский: в Чернигове российский беспилотник упал на административное здание

В Чернигове на севере Украины российский беспилотник упал на административное здание. Об этом сообщил начальник городской военной администрации Дмитрий Брижинский в Telegram-канале.

По его словам, в здании возник пожар. Все обстоятельства и последствия происшествия уточняются, отметил чиновник.

Брижинский призвал граждан оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

До этого в министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что российские войска с помощью «Гераней-4» уничтожили резервуары с нефтепродуктами в районе Бахмача в Черниговской области.

19 июля Вооруженные силы России поразили логистический центр в Черниговской области, на который доставляли военные грузы для подразделений украинской армии.

11 июля сообщалось, что между Черниговом и Киевом началось планомерное уничтожение автозаправочных станций.

Ранее сообщалось, что украинские военные начали прятать бензовозы на территории школ.