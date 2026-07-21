В Чернигове беспилотник упал на административное здание

В Чернигове на севере Украины российский беспилотник упал на административное здание. Об этом сообщил начальник городской военной администрации Дмитрий Брижинский в Telegram-канале.
По его словам, в здании возник пожар. Все обстоятельства и последствия происшествия уточняются, отметил чиновник.
Брижинский призвал граждан оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.
До этого в министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что российские войска с помощью «Гераней-4» уничтожили резервуары с нефтепродуктами в районе Бахмача в Черниговской области.
19 июля Вооруженные силы России поразили логистический центр в Черниговской области, на который доставляли военные грузы для подразделений украинской армии.
11 июля сообщалось, что между Черниговом и Киевом началось планомерное уничтожение автозаправочных станций.
Ранее сообщалось, что украинские военные начали прятать бензовозы на территории школ.