Российские военные нанесли удар по еще одному логистическому центру на Украине

Вооруженные силы России нанесли удары по еще одному логистическому центру на Украине, расположенному в Черниговской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Для удара по объекту, расположенному в населенном пункте Березна, были использованы беспилотники «Герань-4 сикер». По информации российского оборонного ведомства, на этот объект доставляли военные грузы для подразделений украинской армии.

В ночь на 19 июля Вооруженные силы РФ нанесли один из крупнейших ударов по Украине, центрами которых стали предприятия и логистические объекты в Киеве и Киевской области, используемые в интересах украинской армии.

Так, после ракетного удара полностью выгорел один из крупнейших логистических центров на Украине — объект компании Amtel Properties, где, по данным российского МО, хранили комплектующие для производства беспилотников.

Также российская армия поразила «Геранью» логистический узел ВСУ в Днепре (бывший Днепропетровск).

Ранее сообщалось, что российские военные за неделю поразили 24 морских судна, используемых ВСУ.