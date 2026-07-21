Российские войска уничтожили резервуары с нефтепродуктами в Черниговской области

Российские войска с помощью «Гераней-4» уничтожили резервуары с нефтепродуктами в районе Бахмача в Черниговской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В результате поражения места хранения горюче-смазочных материалов емкости получили повреждения, возник сильный пожар», — говорится в сообщении.

19 июля Вооруженные силы России ударили беспилотниками «Герань-4 сикер» по судну типа балкер на рейде порта Одесса.

Военное ведомство опубликовало кадры объективного контроля, на которых запечатлено поражение цели.

18 июля российские войска нанесли новые удары по портовой инфраструктуре Украины и судам, которые использовались в интересах ВСУ. Как заявили в министерстве обороны РФ, в Одессе были поражены объекты разгрузки ГСМ, в Черноморске — контейнеровоз с боеприпасами, в районе острова Змеиный — сухогруз.

Кроме того, под Очаковом была уничтожена пусковая установка берегового ракетного комплекса «Нептун-2». Вооруженные силы РФ бьют по украинским портам ежедневно, начиная с 11 июля. Что о них известно — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в Одессе отдыхающие на пляже украинцы фотографируются на фоне атакованного ВС РФ корабля.