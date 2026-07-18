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Армия

Украинские военные начали прятать бензовозы на территории школ

РИА Новости: ВСУ начали размещать бензовозы на территориях школ в Харькове
Мария Девахина/РИА Новости

В Харькове украинские военные начали размещать бензовозы на территории учебных заведений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные российских силовых структур.

«В Харькове украинские националисты начали прятать бензовозы на территории школ. Отметим, что это крайне распространенная практика не только для Харькова, но и для Сумской и Черниговской областей», — подчеркнули силовики.

Также собеседник агентства отметил, что в открытых источниках можно найти множество фотографий, подтверждающих присутствие украинских военнослужащих на территориях образовательных учреждений, включая школы и детские сады.

18 июля в Министерстве обороны РФ заявили об успешном поражении склада горюче-смазочных материалов в Черниговской области, для этого были задействованы дроны «Герань-3 Сикер».

Кроме того, сообщалось о нанесении ударов по портовой инфраструктуре Одесской и Николаевской областей. В ходе этих операций были атакованы суда, применявшиеся для обеспечения нужд украинской армии.

Ранее войска РФ ударили по пункту управления дронами ВСУ в Харьковской области.

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