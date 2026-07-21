Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали строить фортификационные укрепления в районе Харьковской окружной дороги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

Отмечается, что этим занимается отдельный батальон из 23-го инженерно-позиционного полка украинской армии.

Украинское командование допускает, что российские войска выйдут к административным границам Харькова в ближайшее время, рассказал собеседник агентства.

На Харьковском и Сумском направлениях действует группировка российских войск «Север». По данным Минобороны России, в течение суток российские военные уничтожили более 145 военнослужащих ВСУ, боевую бронированную машину, 15 автомобилей и три артиллерийских орудия.

Таким образом силы России продолжают выполнять поручение президента Владимира Путина о создании буферной зоны для защиты российских приграничных регионов.

Ранее российские военные уничтожили три штурмовые группы ВСУ под Харьковом.