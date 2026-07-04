Путин раскрыл, где на границе РФ и Украины формируется зона безопасности

Зона безопасности на российско-украинской границе формируется ВС РФ на исторической территории России. Об этом рассказал российский президент Владимир Путин во время совещания в пункте управления Объединенной группировкой войск.

«Тем более, что это так же, как и другие территории, о которых мы говорим сегодня, тоже исторически русская, российская земля», — указал глава государства.

Путин также напомнил, что Россия вынуждена увеличивать зону безопасности в ответ на удары по своей территории. По его словам, создание такой территории является важной частью работы по выполнению общих боевых задач.

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что Путин практически каждый день проводит встречи с главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.

Ранее СМИ назвали потери ВСУ за последние полгода.