Российские войска уничтожили в Харьковской области штурмовиков из полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Скала». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

Отмечается, что из населенного пункта Бугаевка три штурмовые группы из состава 425-го отдельного штурмового полка ВСУ выдвигались в направлении Казачьей Лопани. Российская разведка своевременно узнала о перемещении украинских военных и уничтожила их с помощью огневого воздействия, рассказал собеседник агентства.

До этого сообщалось, что бойцы группировки российских войск «Южная» в городе Константиновка Донецкой народной республики взяли в плен военных полка «Скала». 3 июля президенту России Владимиру Путину доложили об освобождении Константиновки.

В российских силовых структурах сообщали, что полк «Скала» участвует в боевых действиях в Сумской и Харьковской областях с весны 2025 года и стал известен своим пренебрежением к личному составу, а также методами ведения боевых действий, которые включают «мясные штурмы».

Ранее родным пропавших солдат «Скалы» запретили сообщать о принадлежности к ВСУ.