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Армия

Эксперт сообщил, что ВСУ перешли к круговой обороне в Долинке

Марочко: ВСУ перешли к круговой обороне в Долинке Запорожской области
Anna Voitenko/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли к круговой обороне в Долинке Запорожской области. Об этом сообщил ТАСС подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

»( В Долинке. — «Газета.Ru») украинские боевики продолжают удерживать рубежи и позиции. Причем у них идет чуть ли не круговая оборона», — поделился Марочко.

Он добавил, что украинские военные успели возвести в населенном пункте фортификационные сооружения значительного размера.

19 июля Марочко говорил, что российские военные наступают на северо-западе от Купянска Харьковской области.

По его словам, в Купянске в целом идет активная фаза боевых действий.

Вечером 18 июля глава генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов заявил, что украинские войска неудачно попытались пробиться в западную часть Купянска. По его словам, в районе южнее Боровой продолжаются боевые действия. Российские войска наносят удары по позициям Вооруженных сил Украины.

Ранее украинские военные устроили вооруженный бунт у Купянска.

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