Военный эксперт рассказал о наступлении ВС РФ на северо-западе от Купянска

Марочко: российские военные наступают на северо-западе от Купянска

Военный эксперт Андрей Марочко заявил в разговоре с ТАСС, что российские военные наступают на северо-западе от Купянска Харьковской области.

«Чуть выше — северо-западнее от населенного пункта Купянск — наши ребята начинают продвигаться. Пока украинские боевики пытаются вернуть город под свой контроль и отбить ранее утраченные рубежи и позиции — мы, держа оборону, начинаем развивать успех совершенно в другом направлении», — сказал Марочко.

По его словам, в Купянске в целом идет активная фаза боевых действий.

Вечером 18 июля глава генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов заявил, что украинские войска неудачно попытались пробиться в западную часть Купянска. По его словам, в районе южнее Боровой продолжаются боевые действия. Российские войска наносят удары по позициям Вооруженных сил Украины.

Ранее украинские военные устроили вооруженный бунт у Купянска.