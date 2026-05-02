Бойцы ВСУ устроили мятеж у Купянска и убили офицера «Азова»

ТАСС: украинские военные устроили вооруженный бунт и убили офицера из «Азова»
В районе Купянска, расположенного в Харьковской области, произошел вооруженный бунт среди военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщили источники в российских силовых структурах.

События развернулись в населенном пункте Малая Шапковка. По данным источников, мятеж охватил личный состав сводного штурмового отряда, который был сформирован из военнослужащих, представляющих различные бригады Вооруженных сил Украины.

«В ходе конфликта между военнослужащими был ликвидирован заместитель командира штурмовой роты капитан Сергей Маловичко с позывным Старшина», — рассказал собеседник агентства.

Уточняется, что он являлся офицером воинского подразделения «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), входящего в Национальную гвардию Украины.

В начале апреля сообщалось, что командование украинской армии жестко расправилось с насильно мобилизованными украинцами, поднявшими мятеж в Харьковской области.

Ранее политолог Корнилов предрек новые мятежи в ВСУ.

 
