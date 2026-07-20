Посредники предложили Ирану 10-дневное перемирие с США

Страны, выступающие посредниками между Ираном и США, предлагают ввести режим прекращения огня на 10 дней для обсуждения вариантов восстановления временного соглашения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранский источник.

По его данным, посредники передали Тегерану «предложение по деэскалации войны с США», предполагающее 10-дневное перемирие.

8 июля президент США заявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует. Американский лидер назвал иранцев «больными людьми» и «отбросами общества», а также сравнил Исламскую Республику с «раковой опухолью», которую, по его мнению, необходимо устранить ради стабильности на Ближнем Востоке.

18 июня США и Иран заключили временный меморандум о взаимопонимании, который должен был закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Документ был рассчитан на 60 дней. Он предусматривал прекращение боевых действий, восстановление судоходства через Ормузский пролив и снятие морской блокады иранских портов со стороны США. В меморандуме также говорилось о санкционных послаблениях, доступе Ирана к части замороженных активов и продолжении переговоров по ядерной программе.

Ранее Пентагон скрыл информацию о раненых американских военных после удара Ирана.