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Армия

Литва усилила защиту критической инфраструктуры

Глава минобороны Литвы заявил об усилении защиты критической инфраструктуры
Alfredas Pliadis/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Силовые ведомства Литвы усилили защиту критической инфраструктуры страны. Об этом глава литовского министерства обороны Робертас Каунас заявил в интервью LRT.

Он объяснил усиление защиты критической инфраструктуры опасениями, которые у Вильнюса вызывает Россия. Каунас отметил, что МВД страны обратилось к министерству обороны с просьбой предоставить технику и личный состав. По словам министра, ежедневно проводится анализ получаемых разведывательных данных для предотвращения возможных «гибридных атак» со стороны России.

Каунас добавил, что в этом году в Литве призовут на военную службу 5 тыс. человек.

20 июля министр обороны Литвы заявил, что следующими «целями» России якобы могут стать государствами Прибалтики и Польши.

15 июля президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Россия якобы может планировать нападение на критическую инфраструктуру в Польше или в Прибалтике, и Вильнюс получает соответствующие сигналы от своих служб.

Ранее стало известно, зачем западные политики пугают нападением России на НАТО.

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