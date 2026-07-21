В Харькове после прилетов БПЛА слышны взрывы

В Харькове на востоке Украины произошла серия взрывов. Об этом сообщает издание «Общественное. Новости».

В ночь на 21 июля мэр города Игорь Терехов написал в Telegram-канале, что прилеты дронов были зафиксированы в Шевченковском и Киевском районах.

До этого в Сумах на северо-востоке Украины произошли взрывы, а после прилета в городе возник пожар.

Глава местной военной администрации Олег Григоров заявил, что масштабы разрушений в городе значительные. Ликвидация последствий осложнена продолжающимися ударами. По данным онлайн-сервиса оповещения населения, в Сумской области действует воздушная тревога.

Накануне мощный пожар начался на нефтебазе компании «Эксимнефтепродукт» в Одессе после российского удара. В Минобороны РФ рассказали о новых атаках на порты Одессы и Черноморска, а также на суда, связанные с поставками грузов для нужд украинской армии.

Ранее Сырский переложил на Федорова ответственность за проблемы ВСУ.