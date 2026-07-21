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Армия

На северо-востоке Украины прогремели взрывы и начался пожар

В украинских Сумах произошли взрывы на фоне воздушной тревоги
Shutterstock/RONEDYA

В Сумах на северо-востоке Украины произошел взрыв, пишет издание «Общественное. Новости».

В посте уточняется, что в результате прилета в городе возник пожар. После этого в Сумах прогремел повторный взрыв.

Глава местной военной администрации Олег Григоров написал в Telegram-канале, что масштабы разрушений в городе значительные. Ликвидация последствий осложнена продолжающимися ударами. По данным онлайн-сервиса оповещения населения, сейчас в Сумской области действует воздушная тревога.

Накануне мощный пожар начался на нефтебазе компании «Эксимнефтепродукт» в Одессе после российского удара. В Минобороны РФ рассказали о новых атаках на порты Одессы и Черноморска, а также на суда, связанные с поставками грузов для нужд украинской армии.

Эксперты заявили, что через эти гавани Запад привозит ВСУ оружие. Военкор Евгений Поддубный уверен, что ВС РФ продолжат нанесение подобных ударов и в определенный момент их количество перейдет в качество, вызвав у противника дефицит дронов, оружия и техники.

Ранее Сырский переложил на Федорова ответственность за проблемы ВСУ.

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