На северо-востоке Украины прогремели взрывы и начался пожар

В Сумах на северо-востоке Украины произошел взрыв, пишет издание «Общественное. Новости».

В посте уточняется, что в результате прилета в городе возник пожар. После этого в Сумах прогремел повторный взрыв.

Глава местной военной администрации Олег Григоров написал в Telegram-канале, что масштабы разрушений в городе значительные. Ликвидация последствий осложнена продолжающимися ударами. По данным онлайн-сервиса оповещения населения, сейчас в Сумской области действует воздушная тревога.

Накануне мощный пожар начался на нефтебазе компании «Эксимнефтепродукт» в Одессе после российского удара. В Минобороны РФ рассказали о новых атаках на порты Одессы и Черноморска, а также на суда, связанные с поставками грузов для нужд украинской армии.

Эксперты заявили, что через эти гавани Запад привозит ВСУ оружие. Военкор Евгений Поддубный уверен, что ВС РФ продолжат нанесение подобных ударов и в определенный момент их количество перейдет в качество, вызвав у противника дефицит дронов, оружия и техники.

Ранее Сырский переложил на Федорова ответственность за проблемы ВСУ.