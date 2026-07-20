Сырский ответил на критику Федорова и переложил на него ответственность за проблемы ВСУ

Сырский переложил на Федорова вину за проваленную реформу ТЦК и проблемы ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский на фоне сообщений о возможной отставке опубликовал авторскую колонку, в которой отверг большинство претензий экс-министра обороны Михаила Федорова в свой адрес и заявил, что реформа территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) относится к компетенции Минобороны. Материал опубликован на украинском портале «Милитарный».

В своей колонке Сырский отметил, что ТЦК находятся в подчинении Генерального штаба, однако проведение их реформы является задачей Минобороны.

«Я жду ее так же, как ожидает вся страна», — написал главком.

Сырский также отверг обвинения в отсутствии стратегии и продвижении по службе приближенных, сославшись на военную иерархию, требования секретности и свой 40-летний опыт службы.

Кроме того, Сырский раскритиковал решение Федорова направить средства из зарплатного фонда военнослужащих на закупку беспилотников. По словам главкома, теперь Генштабу и правительству приходится искать дополнительные средства для выплаты зарплат военным.

Несмотря на заявление президента Украины Владимира Зеленского о конфликте между Федоровым и Сырским, главком утверждает, что не считал их отношения конфликтными. В своей публикации он по-прежнему называет Федорова министром и просит у него прощения, если «кого-то чем-то обидел».

16 июля Федоров публично пожаловался на Сырского, обвинив его в интригах и в срыве реформы ТЦК.

Украинские СМИ утверждают, что уже 20 июля Сырского отправят в отставку. В то же время генштаб украинской армии это отрицает. Увольнение главкома допустили и в Раде, указав, что решение примут на вечерней ставке командования. Отставки Сырского требуют участники охвативших Украину протестов.

Ранее Bloomberg назвал «самого вероятного» кандидата на должность главкома ВСУ.