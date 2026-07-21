Лантратова: Россия и Украина готовят важный обмен пленными

Новый «очень важный» обмен пленными между Россией и Украиной может состояться в ближайшее время, заявила ТАСС уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

По ее словам, сейчас стороны согласуют отдельные списки по гражданским лицам и военным.

«Мы сознательно не называем даты, чтобы, не дай Бог, не сорвать это. Понимаете, тут даже не про то, что должно произойти это событие. Это же семьи, которые ждут, они надеются», — сказала омбудсмен.

Она упомянула, что получает очень много сообщений на эту тему на телефон, а ее команда принимает граждан из регионов по видеосвязи.

Последний обмен военнопленными между РФ и Украиной состоялся 26 июня. Тогда российское Минобороны заявило о возвращении 160 солдат из украинского плена, столько же военных передали республике. Обмен произошел при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

Ранее в Кремле назвали самую сложную часть работы по обмену пленными.