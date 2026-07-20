Протесты из-за отставки Федорова начались в Харькове и подконтрольном Украине Запорожье

В Харькове и подконтрольном Киеву городе Запорожье начались забастовки против отставки Михаила Федорова с поста главы Минобороны Украины. Об этом сообщило издание «Новости Live».

Ранее сообщалось, что акции протеста пятый день подряд проводят в Киеве, Николаеве, Одессе и во Львове.

15 июля Федорова, возглавившего минобороны Украины в январе текущего года, отправили в отставку. Как писала газета «Украинская правда», решение было принято из-за конфликта чиновника с главнокомандующим армии страны Александром Сырским. Из-за кадровых перестановок в правительстве на Украине начали проводить митинги в поддержку Федорова. 19 июля издание «Время.ua» сообщило, что участники акций протеста перешли от поддержки Федорова к критике президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее бывший советник Федорова стал советником Зеленского.