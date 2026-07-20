США атаковали промышленный объект в центре Ирана

Американские самолеты нанесли авиаудары по промышленному объекту в пригороде населенного пункта Хомейн в центральной провинции Ирана. Об этом сообщил замгубернатора провинции, его слова приводит агентство Mehr.

«Жертв нет, возможный ущерб уточняется», — сказал чиновник.

До этого агентство Reuters со ссылкой на иранский источник заявило, что страны, которые выступают посредниками между Ираном и США, предлагают ввести режим прекращения огня на 10 дней для обсуждения вариантов восстановления временного соглашения.

17 июня США и Иран подписали временный меморандум о взаимопонимании, предусматривающий прекращение боевых действий и запуск нового раунда переговоров.

Однако 8 июля, после возобновления ударов, американский лидер объявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует. Он назвал власти Ирана «больными людьми» и «отбросами общества», а также сравнил их с «раковой опухолью», которую, по его мнению, необходимо устранить ради стабильности на Ближнем Востоке. Трамп заявил, что больше не видит смысла в переговорах.

Ранее в МИД Ирана пообещали США «теплый прием» в случае новой операции против республики.