Российские БПЛА поразили сухогрузы в портах Одессы и Черноморска

Вооруженные силы России продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, которые используются в интересах украинской армии. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По его данным, ударные беспилотники атаковали порт Одессы, где были поражены два сухогруза во время разгрузки военных грузов, а также резервуары с горюче-смазочными материалами. В порту Черноморск Одесской области были поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для приема и хранения грузов военного назначения.

Кроме того, в акватории Черного моря беспилотники атаковали два судна типа балкер и один сухогруз, следовавшие в направлении порта Черноморск. Эти суда перевозили грузы для нужд ВСУ, отметили в ведомстве.

17 июля в Минобороны РФ сообщали, что за неделю российские военные нанесли удары по 24 морским судам, использовавшимся в интересах украинской армии. Среди пораженных целей — 14 сухогрузов, три морских парома, два контейнеровоза, танкер, килекторное судно, плавучий док и два катера. Также ударам подверглась инфраструктура портов Одессы, Черноморска, Южного и Днепро-Бугского, использовавшаяся для разгрузки и хранения военных грузов и горюче-смазочных материалов.

Ранее сообщалось, что отдыхающие на пляже Одессы украинцы фотографируются на фоне атакованного ВС РФ корабля.