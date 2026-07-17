Российские военные за неделю поразили 24 морских судна, используемых ВСУ

Вооруженные силы России за неделю нанесли удары по 24 морским судам, которые использовались в интересах украинской армии. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

По его данным, среди пораженных целей — 14 сухогрузов, три морских парома, два контейнеровоза, танкер, килекторное судно, плавучий док и два катера.

Также ударам подверглась инфраструктура портов Одессы, Черноморска, Южного и Днепро-Бугского, которая использовалась для разгрузки, хранения военных грузов и горюче-смазочных материалов.

Кроме того, были нанесены удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, складам боеприпасов, логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, местам производства и хранения дальнобойных беспилотников, а также пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников.

До этого член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил «Газете.Ru», что систематические удары ВС РФ по военной логистике Вооруженных сил Украины (ВСУ) через портовую инфраструктуру Одессы «через некоторое время» приведут к полной остановке поставок оружия на Украину. Киеву будет неоткуда брать оружие и боеприпасы, отметил депутат.

Ранее Путин пообещал «зеркальные ответы» на удары ВСУ.