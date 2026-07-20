Аэронавигационная аппаратура Бахрейна подверглась атаке БПЛА

Объекты гражданской аэронавигации Бахрейна были атакованы иранскими беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщает министерство транспорта и связи страны, передает ТАСС.

«В результате агрессии Ирана в отношении королевства объекты гражданской аэронавигации <...> подверглись атаке вражеских БПЛА», — указало ведомство.

Инцидент не оказал влияния на воздушное сообщение.

В министерстве добавили, что компетентные органы оперативно приняли меры для обеспечения безопасности полетов. Транзитное воздушное движение через район полетной информации Бахрейна происходит в штатном режиме.

Ночью 20 июня в Бахрейне объявлялась воздушная тревога.

До этого агентство Tasnim сообщило, что иранская армия нанесла удары БПЛА и ракетами по американским базам в Бахрейне, Кувейте, Иордании и Катаре. По информации агентства, дорога, по которой американские военнослужащие доставляли ракетные системы к иракской границе для обстрела Ирана, подверглась массированным атакам иранских военных. В ходе них пострадала техника 142-й артиллерийской бригады армии США из Арканзаса, дислоцированная в Кувейте.

Ранее Иран ударил по американской авиабазе в Иордании.