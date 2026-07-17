Бахрейн, Кувейт, Иордания и Катар подверглись ударам со стороны Ирана

Армия Ирана нанесла удары при помощи беспилотников и ракет по американским базам в Бахрейне, Кувейте, Иордании и Катаре. Об этом сообщило агентство Tasnim.
«Сегодня утром (пятница) арабские источники опубликовали несколько видеороликов, на которых запечатлены ракетные и беспилотные атаки Ирана на американские базы в Кувейте, Бахрейне, Иордании и Катаре», — говорится в сообщении.
По данным агентства, дорога, по которой американские военные доставляли ракетные системы к иракской границе для обстрела Ирана, подверглась массированным атакам иранских военных. В ходе них пострадала техника 142-й артиллерийской бригады армии США из Арканзаса, дислоцированная в Кувейте.
Источники Tasnim также сообщили о мощных взрывах на Пятой военно-морской базе США в Бахрейне и ударах по базе Моваффак ас-Султи на востоке Иордании.
Ночью генштаб Кувейта сообщал, что силы ПВО отражают ракетную и дроновую атаки Ирана.
Ранее президент США заявил, что результаты победы над Ираном скоро будут видны.