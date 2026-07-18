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Армия

Иран ударил по американской авиабазе в Иордании

Иран атаковал базу США в Иордании и нефтеперерабатывающий завод в Кувейте

Армия Ирана нанесла удары по району размещения войск на американской авиабазе в Иордании. Об этом сообщает агентство IRNA.

По его данным, иранские военные также атаковали нефтеперерабатывающий завод в Кувейте.

Отмечается, что на месте прилетов полыхают пожары.

18 июля Кувейтская нефтяная компания сообщила, что ключевой объект нефтяной индустрии Кувейта поврежден в результате атак в результате атак Ирана. Отмечается, что пострадали несколько человек, они госпитализированы. При этом не уточняется, о каком именно объекте идет речь.

До этого министерство электроэнергетики, водоснабжения и возобновляемых источников энергии Кувейта сообщило, что пожар произошел в комплексе, совмещающем электростанцию и опреснительную установку, в результате ударов вооруженных сил Ирана.

15 июля Корпус стражей исламской революции заявил, что иранские военные уничтожили американский зенитный комплекс Patriot и реактивные системы залпового огня HIMARS на военной базе США в Кувейте. Удар был нанесен ракетами и беспилотниками в рамках шестой волны операции «Наср-2».

Ранее в Иране раскрыли, когда Моджтаба Хаменеи появится на публике.

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