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Общество

В Бахрейне объявили воздушную тревогу

МВД Бахрейна призвало жителей направиться в укрытие из-за воздушной тревоги
bermuda cat/Shutterstock/FOTODOM

В Бахрейне объявили воздушную тревогу. Об этом сообщило министерство внутренних дел королевства в соцсети X.

Ведомство рекомендовало жителям и гостям страны сохранять спокойствие и проследовать в ближайшие укрытия.

До этого агентство Tasnim сообщило, что армия Ирана нанесла удары беспилотниками и ракетами по американским базам в Бахрейне, Кувейте, Иордании и Катаре. По данным агентства, дорога, по которой американские военные доставляли ракетные системы к иракской границе для обстрела Ирана, подверглась массированным атакам иранских военных. В ходе них пострадала техника 142-й артиллерийской бригады армии США из Арканзаса, дислоцированная в Кувейте.

Источники Tasnim также сообщили о мощных взрывах на Пятой военно-морской базе США в Бахрейне и ударах по базе Моваффак ас-Султи на востоке Иордании.

19 июля Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) заявило, что американские военные завершили восьмую ночную серию ударов по Ирану. По данным ведомства, удары наносились по иранским военным береговым объектам наблюдения, системам противовоздушной обороны, морским объектам, а также местам хранения ракет и беспилотников.

Ранее Иран ударил по американской авиабазе в Иордании.

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