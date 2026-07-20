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Армия

Власти рассказали о последствиях удара ВСУ по Домодедово

Глава округа Хрусталева: один из пострадавших находится в тяжелом состоянии
Павел Лисицын/РИА Новости

Глава округа Евгения Хрусталева сообщила в своем Telegram-канале, что один из шести пострадавших при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Домодедово находится в тяжелом состоянии.

По ее словам, на территории индустриального парка «Южные врата» произошел пожар, его локализовали и продолжают тушить. Также беспилотник попал в верхний этаж жилого дома на улице Курыжова в микрорайоне Южный и повредил фасад.

Хрусталева добавила, что держит ситуацию на личном контроле и призвала всех сохранять спокойствие.

До этого она сообщала, что шестеро человек с травмами различной степени тяжести госпитализированы в Домодедовскую больницу в результате атаки украинских беспилотников по московскому региону.

Чиновник подчеркнула, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. По словам Хрусталевой, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь.

Утром 20 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в направлении столичного региона ночью летело более 400 украинских беспилотников.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате атак БПЛА пострадали два человека.

Ранее сообщалось о пожаре на территории нефтебазы в Подмосковье после падения БПЛА.

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