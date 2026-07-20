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Врио губернатора Брянской области рассказал о пострадавших в результате ударов ВСУ

Врио губернатора Ковальчук: 13 человек ранены в результате ударов ВСУ
Anna Voitenko/Reuters

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук рассказал в своем Telegram-канале о пострадавших в результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по региону.

Он уточнил, что водитель пожарной машины, выехавший на тушение пожара в поселке Белая Березка, не выжил. Еще трое граждан получили травмы различной степени тяжести.

«Ранены жители в Погарском и Стародубском районах. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибшего. Пострадавшим — скорейшего выздоровления», — отметил Ковальчук.

18 июля Ковальчук сообщил, что свиноводческий комплекс в Климовском районе Брянской области попал под массированный обстрел со стороны ВСУ. В результате атаки произошло возгорание инфраструктуры, несколько производственных корпусов были сильно повреждены.

Пострадавших среди сотрудников нет, уточнил Ковальчук.

16 июля Ковальчук говорил, что ВСУ с помощью РСЗО «Град» ударили по брянскому поселку Суземка.

Ранее в Ярославской области из-за атаки БПЛА перекрыли движение в сторону Москвы.

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