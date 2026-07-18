ВСУ нанесли массированный удар по свиноводческому комплексу в Брянской области

Свиноводческий комплекс в Климовском районе Брянской области попал под массированный обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

По данным главы региона, в результате атаки произошло возгорание инфраструктуры, несколько производственных корпусов были сильно повреждены.

Пострадавших среди сотрудников нет, уточнил Ковальчук.

В ночь на 18 июля и утром беспилотники атаковали логистические центры Wildberries в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали. По данным властей, при ударе по складу в Котовске не выжили семь сотрудников ночной смены, еще 25 человек пострадали. В Электростали пострадали 37 человек. Удару также подверглась нефтебаза в подмосковном Ногинске, начался пожар. Власти сообщили об эвакуации роддома, расположенного рядом с местом происшествия. Всего за ночь средства противовоздушной обороны уничтожили 379 украинских БПЛА. Что известно об атаках — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Собянин сообщил о крупнейшей за два года попытке атаки столицы беспилотниками ВСУ.