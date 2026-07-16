Движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыли из-за атаки БПЛА

На выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыли движение в связи с атакой беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев в своемTelegram-канале.

Он рассказал, что в целях обеспечения безопасности было перекрыто движение транспорта на выезде из города от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.

Губернатор Ярославской области призвал граждан воздержаться от поездок в этом направлении или выбирать маршрут, минуя этот участок.

Работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается, добавил Евраев.

До этого губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в регионе силами противовоздушной обороны были перехвачены пять украинских беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, никто не пострадал, повреждений на земле не зафиксировано.

Ранее беспилотники повредили гражданскую инфраструктуру в Саратовской области.