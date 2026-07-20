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Армия

В результате атаки БПЛА на Подмосковье пострадали граждане Китая

Губернатор Воробьев: три гражданина КНР ранены после атаки БПЛА
Global Look Press

В результате атаки украинских беспилотников на Подмосковье пострадали три гражданина Китая. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

По словам Воробьева, их и еще троих пострадавших госпитализировали в Домодедовскую больницу.

«Мужчина 74 лет с множественными осколочными ранениями ..., мужчина 53 лет с открытым переломом бедра, 26-летний мужчина с ранением голени и еще трое мужчин с осколочными ранениями», — поделился глава региона.

До этого Воробьев сообщал, что в результате атаки беспилотников на территории региона пострадали 10 человек, в том числе один ребенок.

Утром 20 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в направлении столичного региона ночью летело более 400 украинских беспилотников.

Следственный комитет России по данному факту возбудил уголовное дело.

В Минобороны России сообщили, что в ночь на 20 июля силы противовоздушной обороны ликвидировали 381 украинский беспилотник самолетного типа над российскими регионами.

Ранее Воробьев рассказал о последствиях атаки БПЛА на Московскую область.

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