Число пострадавших при атаке БПЛА на Московскую область возросло

Воробьев: при атаке БПЛА на Московскую область пострадали 10 человек

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в своем Telegram-канале, что в результате атаки беспилотников на территории региона пострадали 10 человек, в том числе один ребенок.

По словам Воробьева, в Домодедово помощь потребовалась семерым: 27-летний мужчина с осколочным ранением голени от госпитализации отказался, а шестерых пострадавших, в числе которых трое граждан Китая, доставили в Домодедовскую больницу.

Медики также госпитализировали мужчину 74 лет с множественными осколочными ранениями, 53-летнего пострадавшего с открытым переломом бедра, 26-летнего раненого с повреждением голени и еще троих пострадавших с осколочными ранениями.

В Одинцовском округе у 11-летней девочки диагностировали острую реакцию на стресс, но госпитализация ей не понадобилась. В Подольске пострадали две женщины: 66-летней пациентке с ссадинами на лице и гематомой помощь оказали на месте, а 38-летняя пострадавшая от госпитализации отказалась.

Утром 20 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в направлении столичного региона ночью летело более 400 украинских беспилотников.

Следственный комитет России по данному факту возбудил уголовное дело.

В Минобороны России сообщили, что в ночь на 20 июля силы противовоздушной обороны сбили 381 украинский дрон над российскими регионами, в том числе над Московской областью.

Ранее в России пообещали «отдельный» ответ за атаку украинских беспилотников на Москву.