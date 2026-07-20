При атаке ВСУ на Белгородскую область погиб мирный житель

В Белгородской области во время атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб мирный житель. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Еще три человека получили травмы различной степени тяжести, добавили в ведомстве.

Накануне в поселке Разумное при взрыве БПЛА пострадали пять человек, в том числе трое детей. У трехлетнего ребенка, по предварительной информации, акубаротравма, 11-летнего мальчика ранило в плечо осколком, а у девятилетней девочки зафиксировали осколочное ранение спины.

В ночь на 19 июля юг России подвергся атакам беспилотников. На Ставрополье в результате падения обломков загорелось несколько промзон, власти региона сообщали о детонации «огнеопасных объектов», в промзоне хутора Вязники ввели режим ЧС. В Краснодарском крае дроны атаковали морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума. При этом пострадали два танкера с международными экипажами на борту.

Ранее актер Максим Виторган рассказал, как пережил атаку ВСУ в Туапсе.