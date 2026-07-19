Под Белгородом взорвался БПЛА, ранены дети

Под Белгородом при детонации дрона ранены пять человек, в том числе трое детей

В поселке Разумное при взрыве БПЛА пострадали пять человек, в том числе трое детей, сообщает в Telegram-канале оперштаб Белгородской области.

В посте уточняется, что дети госпитализированы. У трехлетнего ребенка, по предварительной информации, акубаротравма (контузия), 11-летнего мальчика ранило в плечо осколком, а у девятилетней девочки осколочное ранение спины.

В оперштабе добавили, что двух пострадавших женщин с акубаротравмами доставят в белгородскую больницу. На месте взрыва в поселке повреждены стекла, фасады двух многоэтажек и девять автомобилей.

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