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Армия

Под Белгородом взорвался БПЛА, ранены дети

Под Белгородом при детонации дрона ранены пять человек, в том числе трое детей
Оперштаб Белгородской области

В поселке Разумное при взрыве БПЛА пострадали пять человек, в том числе трое детей, сообщает в Telegram-канале оперштаб Белгородской области.

В посте уточняется, что дети госпитализированы. У трехлетнего ребенка, по предварительной информации, акубаротравма (контузия), 11-летнего мальчика ранило в плечо осколком, а у девятилетней девочки осколочное ранение спины.

В оперштабе добавили, что двух пострадавших женщин с акубаротравмами доставят в белгородскую больницу. На месте взрыва в поселке повреждены стекла, фасады двух многоэтажек и девять автомобилей.

В ночь на 19 июля юг России подвергся атакам беспилотников. На Ставрополье в результате падения обломков загорелось несколько промзон, власти региона сообщали о детонации «огнеопасных объектов», в промзоне хутора Вязники ввели режим ЧС. В Краснодарском крае дроны атаковали Морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума. При этом пострадали два танкера с международными экипажами на борту.

Ранее актер Виторган рассказал, как пережил атаку ВСУ в Туапсе.

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