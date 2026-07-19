Взрывы под Ставрополем и пожар на танкере: что известно об атаках ВСУ на юг России

В ночь на 19 июля юг России подвергся атакам беспилотников. На Ставрополье в результате падения обломков загорелось несколько промзон, власти региона сообщали о детонации «огнеопасных объектов», в промзоне хутора Вязники ввели режим ЧС. В Краснодарском крае дроны атаковали Морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума, пострадали два танкера с международными экипажами на борту. Что еще известно об атаках на южные и приграничные регионы — в материале «Газеты.Ru».

В Ставропольском крае после атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ в ночь на 19 июля произошли пожары на промышленных объектах, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

«Два очага возгорания в промзоне хутора Вязники Шпаковского округа. По оперативным данным, погибших и пострадавших нет. Работают пожарные и другие экстренные службы. Введен режим ЧС местного уровня», — написал глава края в Telegram.

Жильцов ближайших домов эвакуировали и перевели в безопасное место.

Еще один пожар после атаки БПЛА начался в промышленной зоне на севере Ставрополя, недалеко от границы со Шпаковским округом. Место происшествия находится далеко от жилой застройки, поэтому угрозы жилым домам нет, подчеркнул губернатор.

«Из-за пожаров на промышленных объектах детонируют огнеопасные материалы — звук слышен в Ставрополе», — отметил глава региона. По его словам, пожарные продолжают бороться с возгоранием, пострадавших в результате инцидентов нет. Какие объекты оказались повреждены, губернатор не уточнил.

Атака на морской терминал

В соседнем Краснодарском крае ударам беспилотников подвергся Морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом заявили в пресс-службе компании. Дроны атаковали два танкера с международными экипажами в морском терминале рядом с Новороссийском.

Атака произошла во время заливки нефти у причалов ВПУ-1 и ВПУ-3. Нападению подверглось судно ASIA (на него загружалась нефть компании «Тенгизшевройл») и танкер NISSOS IOS (на нем находилось сырье компаний «Кашаган Б.В.» и «Матен»). Погрузку нефти приостановили, разлива нефтепродуктов не допущено, сообщили в КТК. Там добавили, что «танкеры сохранили плавучесть», специалисты оценивают повреждения.

«Атака на объект компании и гражданские суда в акватории Морского терминала КТК — это атака и на интересы стран-участниц КТК», — заявили в пресс-службе консорциума.

В компании напомнили, что КТК никогда не находился под санкциями.

Удары по другим регионам РФ

Всего в ночь на 19 июля дежурные средства ПВО сбили 140 дронов над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей, сообщало Минобороны.

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что в ходе отражения атаки уничтожены около полутора десятков беспилотников и ракеты . В Красносулинском районе в результате падения обломков дрона загорелось поле озимой пшеницы, а в Тарасовском районе вспыхнула сухая трава. Оба пожара потушили, пострадавших нет.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что утром 19 июля над регионом сбили 120 беспилотников.

«В Курчатовском районе поврежден объект энергетики, к утру подача электроснабжения практически полностью восстановлена», — рассказал глава региона.

В результате ударов ранены восемь человек: трое пострадали в Курске, четверо во Льгове, включая водителя автобуса и гражданина Белоруссии, а на трассе Рыльск — Льгов мужчина наступил на мину и получил тяжелую травму с ампутацией ноги. В Курске повреждены 9 многоквартирных домов и 34 автомобиля, в Обояни пострадал магазин, а в Рыльске и деревне Рыжевка уничтожены частные дома.