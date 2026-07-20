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Оперштаб Кубани сообщил о повреждениях и пострадавшей при атаке БПЛА

В Ейске женщина пострадал в результате атаки БПЛА
Global Look Press

Мирная жительница пострадала в городе Ейск Краснодарского края во время беспилотной атаки. Об этом сообщил оперштаб края в Telegram-канале.

В результате падения обломков сбитых дронов в городе было повреждено остекление в семи домовладениях.

«Пострадала одна женщина, ее госпитализировали и оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — говорится в сообщении.

Оперативные и специальные службы работают на местах падения обломков, добавили в оперштабе.

По информации Минобороны РФ, силы ПВО за ночь сбили 381 беспилотник самолетного типа в 16 российских субъектах.

В результате атаки на Московскую область повреждения получили многоэтажные дома и коммерческие объекты. Один человек пострадал в Домодедово в результате возгорания частного дома, еще один — на трассе М-4.

Ранее сообщалось, что за ночь в сторону Москвы летело более 400 украинских БПЛА.

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