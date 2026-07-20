Оперштаб Кубани сообщил о повреждениях и пострадавшей при атаке БПЛА

Мирная жительница пострадала в городе Ейск Краснодарского края во время беспилотной атаки. Об этом сообщил оперштаб края в Telegram-канале.
В результате падения обломков сбитых дронов в городе было повреждено остекление в семи домовладениях.
«Пострадала одна женщина, ее госпитализировали и оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — говорится в сообщении.
Оперативные и специальные службы работают на местах падения обломков, добавили в оперштабе.
По информации Минобороны РФ, силы ПВО за ночь сбили 381 беспилотник самолетного типа в 16 российских субъектах.
В результате атаки на Московскую область повреждения получили многоэтажные дома и коммерческие объекты. Один человек пострадал в Домодедово в результате возгорания частного дома, еще один — на трассе М-4.
Ранее сообщалось, что за ночь в сторону Москвы летело более 400 украинских БПЛА.