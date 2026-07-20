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Многоэтажные дома и коммерческие объекты повреждены в результате атаки БПЛА на Подмосковье

В Подмосковье при атаке БПЛА повреждены многоэтажные дома и коммерческие объекты
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Многоэтажные дома и коммерческие объекты повреждены в результате атаки беспилотников в Московской области. Об этом сообщила региональная прокуратура в своем Telegram-канале.

Ночью несколько городских округов Подмосковья подверглись атаке БПЛА, количество пострадавших уточняется, рассказали в прокуратуре.

«Кроме того, повреждены многоквартирные, жилые дома и коммерческие объекты», — говорится в сообщении.

В связи с этим прокуроры осуществляют личный контроль за ситуацией, координируют взаимодействие с уполномоченными ведомствами и органами местного самоуправления с целью оказания всесторонней помощи пострадавшим гражданам.

Утром губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате беспилотной атаки пострадали два человека.

По его словам, основные последствия удара были зафиксированы в Подольске, Домодедове и Одинцовском городском округе.

Ранее сообщалось, что за ночь в сторону Москвы летело более 400 украинских БПЛА.

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