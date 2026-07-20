В Минобороны сообщили об уничтожении за ночь более 380 БПЛА

Средствами ПВО за ночь был уничтожен 381 украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По данным ведомства, БПЛА были перехвачены в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областях, а также в Московском регионе, Краснодарском крае, Крыму и над акваториями Азовского и Черного морей.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в направлении столичного региона за ночь летело более 400 украинских беспилотных летательных аппаратов. По его словам, большинство БПЛА нейтрализовали силы противовоздушной обороны на дальних подступах.

В Московской области повреждения получили многоэтажные дома и коммерческие объекты. Один человек пострадал в Домодедово в результате возгорания частного дома, еще один — на трассе М-4.

Ранее Воробьев рассказал о последствиях атаки БПЛА на Московскую область.