Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Армия

В Минобороны сообщили об уничтожении за ночь более 380 БПЛА

Минобороны РФ: силы ПВО за ночь сбили 381 украинский беспилотник
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Средствами ПВО за ночь был уничтожен 381 украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По данным ведомства, БПЛА были перехвачены в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областях, а также в Московском регионе, Краснодарском крае, Крыму и над акваториями Азовского и Черного морей.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в направлении столичного региона за ночь летело более 400 украинских беспилотных летательных аппаратов. По его словам, большинство БПЛА нейтрализовали силы противовоздушной обороны на дальних подступах.

В Московской области повреждения получили многоэтажные дома и коммерческие объекты. Один человек пострадал в Домодедово в результате возгорания частного дома, еще один — на трассе М-4.

Ранее Воробьев рассказал о последствиях атаки БПЛА на Московскую область.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 20 июля. Итоги ЧМ-2026 по футболу, отмена утильсбора и самый древний дуб России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!