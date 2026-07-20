Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Армия

Российский командир рассказал, сколько осталось ВС РФ до Славянска

Командир «Легион»: военным ВС РФ осталось пройти 8 км до Славянска на Украине
Станислав Красильников/РИА Новости

Порядка восьми километров осталось пройти бойцам Вооруженных сил России до Славянска на Украине. Об этом сообщил командир роты беспилотных систем 123-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным «Легион» в разговоре с ТАСС.

По его словам: сейчас солдаты Вооруженных сил Украины находятся в невыгодном положении. Российские бойцы заняли высоту, когда Славянск географически находится в низине. По этой причине украинским военным будет сложнее противостоять против ВС РФ, так как им нужно работать снизу вверх, а нам сверху вниз, заключил командир роты.

16 июля глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что российские войска вплотную подошли к некоторым позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Cлавянском направлении.

В начале июня стало известно, что бойцы «Южной» группировки войск вели бои в Николаевке в ДНР и приближаются к Славянску, расположенному в Краматорском районе.

Ранее военный эксперт назвал стратегическую задачу ВС РФ на 2026 год.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 19 июля. Удары по пунктам снабжения ВСУ и ужесточения для мигрантов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!