Порядка восьми километров осталось пройти бойцам Вооруженных сил России до Славянска на Украине. Об этом сообщил командир роты беспилотных систем 123-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным «Легион» в разговоре с ТАСС.

По его словам: сейчас солдаты Вооруженных сил Украины находятся в невыгодном положении. Российские бойцы заняли высоту, когда Славянск географически находится в низине. По этой причине украинским военным будет сложнее противостоять против ВС РФ, так как им нужно работать снизу вверх, а нам сверху вниз, заключил командир роты.

16 июля глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что российские войска вплотную подошли к некоторым позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Cлавянском направлении.

В начале июня стало известно, что бойцы «Южной» группировки войск вели бои в Николаевке в ДНР и приближаются к Славянску, расположенному в Краматорском районе.

Ранее военный эксперт назвал стратегическую задачу ВС РФ на 2026 год.