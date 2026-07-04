МО РФ: российские войска ведут бои за Николаевку, приближаясь к Славянску

Российские войска ведут бои в населенном пункте Николаевка в Донецкой народной республике и приближаются к Славянску, расположенному в Краматорском районе. Об этом рассказал начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

«Подразделения 3-й армии южной группировки ведут бои в Николаевке и уже находятся в восьми километрах от восточной окраины Славянска», — сообщил он на брифинге.

Он уточнил, что российские военные продвигаются к Славянско-Краматорской агломерации.

Как заявил полковник запаса Луганской народной республики, военный эксперт Виталий Киселев, после освобождения Константиновки российской армией взятие Славянска, Дружковки и Краматорска не за горами.

Константиновка расположена примерно в 55 км от Донецка, имеет ключевое значение для снабжения украинских войск в Краматорско-Славянской агломерации, поскольку через него проходит крупный транзитный железнодорожный узел. О взятии города российскими силами стало известно 3 июля.

Ранее в Генштабе ВС РФ сообщили, что российские войска завершают освобождение Красного Лимана.